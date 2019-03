UGent overhandigt eredoctoraat aan Krista Bracke Yannick De Spiegeleir

17u35 0 Gent Rector Rik Van de Walle heeft in de aula van de Universiteit Gent een eredoctoraat uitgereikt aan Krista Bracke. De voormalige presentatrice en producente van Radio 1 werd tien jaar geleden getroffen door een vleesetende bacterie. Ze verloor beide onderbenen en delen van haar hand

“Krista staat symbool voor de ‘gewone’ man of vrouw die op een bewonderenswaardig krachtige en positieve manier weet om te gaan met het uitzonderlijke noodlot dat haar getroffen heeft. Haar verhaal toont ook aan hoe academisch onderzoek tot levensnoodzakelijke wendingen kan leiden”, klinkt het. Bracke beaamt het belang van de wetenschap voor haar leven. “Toen ik mijn prothesen kreeg zeiden de dokters dat ze tien jaar eerder er nooit voor zouden kunnen zorgen hebben dat ik terug kon stappen. Ook de kennis rond immuunziektes is enorm toegenomen. Zelf probeer ik mij ook in te zetten om de symptomen bekender te maken bij het publiek én artsen”, zegt de kersverse ‘doctor honoris causa’. Ze is verrast door de eer die haar te beurt valt. “Het lijkt nog altijd een sprookje. Zelfs vandaag moet ik mij in de arm knijpen om te geloven dat het echt waar is.” Bracke en rector Van de Walle delen een passie voor het lopen. “Mijn volgende doel is het lopen van 5 kilometer aan een stuk”, zegt Bracke. “Dat lijkt weinig voor de gemiddelde mens, maar voor iemand met prothesen kost het 40 procent meer energie om zich voort te bewegen dan bij de gemiddelde mens.”