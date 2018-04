UGent maakt Leonard Nolens eredoctor 05 april 2018

02u53 0

De Vlaamse dichter Leonard Nolens ontvangt op dinsdag 17 april een eredoctoraat van de Universiteit Gent voor zijn indrukwekkend literair oeuvre dat de afgelopen 50 jaar tot stand kwam. Leonard Nolens is een van de meest geprezen en geprijsde schrijvers van de naoorlogse literatuur in het Nederlandse taalgebied. Zowat alle literaire onderscheidingen met prestige zijn de inmiddels zeventigjarige dichter te beurt gevallen. Het werk van Nolens wordt ook bestudeerd aan universiteiten, waaronder de UGent, en komt aan bod in tal van hoorcolleges over hedendaagse Nederlandse poëzie. In het ruim tweehonderdjarige bestaan van de UGent is Leonard Nolens de eerste Nederlandstalige dichter die deze eer te beurt valt. (YDS)