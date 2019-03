UGent lanceert WOW, een ode aan de wetenschap (en u kan meedoen) Yannick De Spiegeleir

18 maart 2019

17u56 0 Gent Naar aanleiding van haar verjaardag op vrijdag 22 maart nodigt de UGent iedereen uit om het wetenschappelijk onderzoek in de kijker te zetten waar men bewondering voor heeft of dankbaar voor is.

De ontdekking van het gen dat mucoviscidose veroorzaakt, de uitvinding van een betaalbare en schaalbare batterij, het onderzoek naar het waarom van religie, de uitvinding van het world wide web: het zijn maar enkele voorbeelden van onderzoek dat al een WOW kreeg van UGent’ers. Met WOW wil de UGent een ode brengen aan de wetenschap, of vooral: wat de wetenschap voor de mens betekent. Rector Rik Van de Walle gaf intussen een WOW aan de plantenbiotechnologen van de UGent. Ook enkele bekende alumni reikten al een WOW uit.

De WOW’s moeten duidelijk maken waartoe wetenschappelijk onderzoek – aan de UGent en daarbuiten – kan leiden. De UGent roept iedereen dan ook op om zelf een WOW te geven door een filmpje of bericht te delen op sociale media met hashtag #WOWUGent: omdat je dankbaar bent voor de resultaten van het onderzoek, omdat je vindt dat het onderzoek een belangrijke bijdrage leverde voor onze maatschappij of omdat je het simpelweg een knap staaltje wetenschap vindt.

Informatie over en filmpjes van de WOW-campagne zijn te vinden via www.ugent.be/wow, via affiches op de eigen campussen, in de grootste auditoria (waar het filmpje van de rector wordt getoond) en in De Krook in Gent.