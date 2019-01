UGent lanceert oproep naar scholen voor grootschalig weeronderzoek Yannick De Spiegeleir

28 januari 2019

14u24 0 Gent De Universiteit Gent heeft maandag Vlinder gelanceerd, een burgerwetenschapsproject in de geest van onder meer AIRbezen en Curieuzeneuzen. Tegen eind dit jaar willen de onderzoekers een netwerk tot stand brengen van 50 identieke weerstations die werken op zonne-energie en waarvan de meteorologische sensoren via Internet of Things (IoT) technologie automatisch metingen doorsturen.

De weerstations worden toegekend aan scholen in Vlaanderen en Brussel, die zich daarvoor nog tot eind april kandidaat kunnen stellen.

De Heilig Grafschool in Turnhout kreeg maandag alvast de primeur om een weerstation te installeren met een bouwpakket waar STEM-leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar wel raad mee wisten. Het weerstation komt op de eigen campus te staan, maar dat is zeker niet bij alle deelnemende scholen de bedoeling.

“We willen ook weerstations aan rivieren of tussen de duinen bijvoorbeeld, zodat we kunnen zien wat de impact is van het type omgeving op de metingen”, zegt UGent-onderzoeker Steven Caluwaerts. “Hier in een stedelijke omgeving verwachten we bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect te kunnen waarnemen. Aangezien de weerstations automatisch werken en zelfs geen elektriciteitsaansluiting nodig hebben, kunnen ze in allerlei omgevingen staan en moeten de scholen er niet de hele tijd naartoe.”

Vlinder kreeg een subsidie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid omdat het werd geselecteerd bij een projectproep rond citizenscienceprojecten. Tegen eind dit jaar willen de onderzoekers een netwerk tot stand brengen van 50 identieke weerstations. De weerstations worden toegekend aan scholen in Vlaanderen en Brussel, die zich daarvoor nog tot eind april kandidaat kunnen stellen www.vlinder.ugent.be.