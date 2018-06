UGent adopteert acht graven van proffen 21 juni 2018

De Gentse Universiteit engageert zich om acht graven op de Westerbegraafplaats te onderhouden. Het gaat om historische monumenten van oud-professoren, moraalfilosoof Auguste Wagener (1829-1896), oogarts Victor Deneffe (1835-1908), ingenieur-wiskundige Junius Massau (1852-1909), professoren rechtsgeleerdheid Polynice Van Wetter (1844-1925) en Albéric Allard (1834-1874), arts en hoogleraar Nicolas Dumoulin (1827-1890), hoogleraar plantenkunde Julius Mac Leod (1857-1919) en Bertha De Vriese (1877-1958), de eerste vrouw die in Gent afstudeerde als doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Ze was ook de eerste vrouwelijke onderzoeker aan de universiteit. Het engagement van de unief kadert in de doelstelling om de band tussen de universiteit en de openbare ruimte in de stad beter zichtbaar maken. Het peterschap houdt in dat de universiteit de materiële zorg voor deze grafmonumenten opneemt. Zoals het een wetenschappelijke instelling past, werden de graftekens ook aan een kunsthistorische analyse onderworpen. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met de bezoekers van de Westerbegraafplaats via een gedenkplaatje met QR-code op. Sinds november 2015 kunnen verenigingen maar ook particulieren peter of meter worden van een graf met een al dan niet bekende overledene. Er zijn al 30 graven geadopteerd, onder meer een door de school Sint-Janscollege. (VDS)