Tweewieler inhalen in fietsstraat? Automobilisten riskeren 58 euro boete 26 april 2018

02u52 0 Gent Wie in een fietsstraat als automobilist een tweewieler inhaalt, riskeert een boete van 58 euro.

Vanaf 7 mei zal de Gentse politie beginnen met het uitschrijven van boetes voor wagens die in fietsstraten fietsers inhalen of een te zware voet hebben. Een fietser inhalen kan een automobilist een boete van 58 euro opleveren. Dezelfde prijs als een fietser niet afstapt in één van de vijf voetgangersstraten. Hoe zwaarder de overtreding, hoe groter de boete natuurlijk. De inhaalregel is amper gekend onder automobilisten. Daarom zal Stad Gent met grote waarschuwingsborden automobilisten duidelijk maken dat ze fietsers niet mogen inhalen, de fietser mag de hele rechterhelft van de rijbaan gebruiken om zich te verplaatsen. Die borden zullen eerst bij elke nieuwe fietsstraat te zien zijn. Daarna komen de 'oudere' fietsstraten aan de beurt komen. Er bestaat wel al een officieel verkeersbord voor de fietsstraat, maar daarop is niet duidelijk te zien wat al dan niet mag.





Isabellakaai

Gent zal in de toekomst zeven nieuwe fietsstraten rijker zijn en in totaal 16 fietsstraten hebben. De eerste fietsstraat werd in 2011 geopend, de Visserij. Vorige week kwam de Muinkkaai in het nieuws met een te felle rode kleur op het wegdek, volgende week zal de Isabellakaai ook iets roder kleuren, het juiste rood welteverstaan.





Binnen een drietal weken, op 12 mei zullen beiden dan officieel openen als fietsstraat. De eerste controle zal gebeuren tussen 7 en 27 mei, zo zei burgemeester Daniël Termont (SP.A) maandag in de gemeenteraad. (DJG)