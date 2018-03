Tweede Mars tegen Seksisme ongekend succes 09 maart 2018

Met 600 waren ze vorig jaar, en gisteravond kwam een pak meer mensen opdagen. De tweede Mars tegen Seksisme was een succes. Om 19.30 uur werd verzameld onder de Stadshal voor een tocht door Gent. Organisatie ROSA was trots. "Met de opkomst van 600 mensen vorig jaar waren we al gelukkig", klonk het. "Daarom organiseren we deze mars vandaag opnieuw in Gent, maar gelijktijdig ook in andere steden." Het motto : 'van #metoo naar #wijvechtenterug'. Want seksisme zit nog diep ingebakken in de samenleving, en dat is het resultaat van structurele ongelijkheden. Alles verliep rustig. (VDS)