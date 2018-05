Tweede kans na 80 inbraken en dief slaat meteen weer toe 05 mei 2018

"Wat kan ik nu eigenljk nog vragen? Op een bepaald moment moeten we stoppen met kansen te geven, en staat de bescherming van de maatschappij voorop." De procureur wist het gisteren ook niet meer. Voor zijn neus stond een dakloze inbreker - opnieuw. De man werd in januari veroordeeld voor maar liefst 80 inbraken in een appartementsblok in Gent. Van de rechtbank kreeg hij nog één kans, want hij leek zijn leven net op de rails te hebben. Amper een maand later was hij alweer te zien op camerabeelden, bij vier inbraken op de Pynaertkaai. "Mevrouw de rechter, sorry, maar die deur stond open. Dat is toch niet mijn schuld?", was de uitleg gisteren. Eentje d niet gesmaakt werd. De man riskeert in totaal 4,5 jaar cel. (OSG)