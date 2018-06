Tweede editie Gentse Zomer wordt groter en mooier DIT JAAR IS ER OOK WK-ZONE MET GROOT SCHERM SABINE VAN DAMME

14 juni 2018

02u33 0 Gent Vrijdag wordt de tweede editie van de Gentse Zomer op gang geschoten. Drie maanden lang wordt het domein van kasteel Slotendries in Oostakker - en ook het kasteel zelf - de ontmoetingsplek voor jong en oud. En uiteraard is er een groot scherm, voor het WK.

Het is zwoegen en zweten om alles klaar te krijgen, want vrijdag zwaait de poort van het kasteeldomein Slotendries weer open, en dat voor de komende drie maanden. Het domein, bij omwonenden gekend als Het Boerenhof, is een groene oase van rust met een mooie vijver achter een idyllisch kasteel. Nicolas Verbrugge van de White Cat liet er vorig jaar zijn oog op vallen, en bouwde het uit tot Gentse Zomer, een concept dat meteen aansloeg.





Gentse Zomer heeft veel weg van het Parkkaffee in Mariakerke, alleen zijn er in Oostakker voorlopig geen boze buren die roet in het eten gooien. Terwijl Parkkaffee alleen nog in de maand augustus doorgaat, is de Gentse Zomer er liefst drie maanden lang. "We zijn elke dag open, zeven op zeven", zegt Nicolas. "Alleen als het echt regent niet, want dan komt er toch geen kat."





Het terrein is opgedeeld in verschillende zones. Zo is er een sportzone met onder meer badminton en trampolines, een 'eetzone' met foodtrucks en een eigen restaurant, een cocktailbar, een 'muziekzone', met een podium vlakbij de vijver en voor het eerst ook een aparte WK-zone links van de ingang. "Uiteraard zenden we alle matchen van de Belgen uit", zegt Nicolas, "Maar ook de wedstrijden van de grote ploegen zoals Spanje en Duitsland gaan we tonen. Of misschien tonen we gewoon elke wedstrijd, dat kan ook. Het scherm staat er toch. Het zal een beetje afhangen van de vraag."





Alles gepimpt

Kinderen zijn ook meer dan welkom op de Gentse Zomer, voor hen valt er altijd wel iets te beleven. En overal op het terrein zijn leuke hang-plekken gemaakt. Het publiek mag trouwens ook binnen in het kasteel. Daar staan onder meer snookertafels opgesteld. "Vorig jaar was onze start, dit jaar zal alles er chiquer uitzien. We hebben alles een beetje gepimpt. We mogen ook langer open zijn, en we gaan meer activiteiten organiseren. We vragen geen inkom, maar wie binnen wil, moet wel minstens 6,5 euro aan consumptiebonnetjes kopen. We doen dat omdat we willen vermijden dat mensen eigen drank en picknick meebrengen, dat is niet de bedoeling."





Vrijdag opent de Gentse Zomer om 15 uur de deuren. Op weekdagen zal het terrein open zijn van 15 uur tot middernacht, in het weekend van 11 uur tot 1 uur, of langer. Alles hangt af van hoeveel volk er is, en vooral van het weer. Maar bij de Gentse Zomer zijn ze ervan overtuigd dat het een mooie, zwoele zomer wordt.