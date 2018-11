Tweede anti-Watteeuw-betoging zondag gaat niet door Sabine Van Damme

09 november 2018

16u20 2 Gent Een tweede betoging tegen Filip Watteeuw als kandidaat-burgemeester gaat niet door. De initiatiefnemer beweert dat hij niet mag, volgens de stad is er geen aanvraag ingediend, maar is er ook geen verbod.

De tweede anti-Watteeuw-betoging zondag gaat dus niet door. Initiatiefnemer Danny Mussche zette in de Facebookgroep ‘De Gentse oppositie beweging ! Weg met het circulatieplan en het bestuur!’ volgende melding: “Na de aankondiging om samen te komen voor een stil protest op 11/11 om 14.00 u, werd ik telefonisch gecontacteerd door de politie dat hetverboden is. Daar er geen vergunning is verkregen en gerechtelijk kan worden vervolgd, ben ik noodgedwongen men aankondiging nietig te verklarenen zal ook niet aanwezig zijn. Het protest gaat dus niet door.”

Maar dat klopt niet, klinkt het op het kabinet van de burgemeester. “Bij de vorige betoging werd de man aangesproken door de politie, met de mededeling dat zo’n acties moeten worden aangevraagd, in principe zelfs een maand op voorhand. Hij kreeg zelfs een meldingsformulier. Qua termijn zijn we flexibel, zowel bij de stad als bij de politie. Maar er is geen enkele melding of aanvraag binnengekomen. Toch heeft de politie, noch de stad, de betoging ‘verboden’. Er is dinsdag wel telefonisch aan de organisator gemeld dat het organiseren van protestacties ook bepaalde verantwoordelijkheiden met zich meebrengt. Meer niet.”

In elk geval, geen tweede betoging dus, zondag. Op 1 november verzamelde een 300-tal mensen voor het stadhuis om te betogen tegen het idee dat Filip Watteeuw van Groen burgemeester van Gent zou kunnen worden. Hij werd na de verkiezingen naar voor geschoven als kopman van het kartel sp.a-Groen, in de plaats van Rudy Coddens. Officieel is hij dus kandidaat-burgemeester, net als Mathias De Clercq van Open Vld. Maar de betogers vinden dat Watteeuw ondemocratisch is, en dat hij de stad de vernieling in helpt met mobiliteitsplannen.

Meer over Filip Watteeuw

politiek