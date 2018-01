Twee zwaargewonden door vuurwerk 02u30 0

De spoeddiensten draaien vaak extra uren vanwege de feestdagen, met als grote boosdoener alcohol, zo blijkt ook in het UZ Gent. "Het was de normale drukte voor een oudejaarsnacht, veel alcoholintoxicaties, maar de zware gevallen bleven uit. Er zijn ook geen mensen met verwondingen gerelateerd aan vuurwerk binnengekomen. We hebben wel het gevoel dat de mensen iets voorzichtiger waren in vergelijking met andere jaren", zegt de woordvoerder van het UZ Gent, Karlien Wouters. Aan de andere kant van Gent, in de spoedafdeling van het AZ Sint-Lucas hadden ze toch enkele zwaargewonden na het feestgedruis. "Spijtig genoeg zijn er twee zwaargewonden met oogverwondingen binnengebracht. Beiden waren veroorzaakt door vuurwerk", zegt Dokter Mpotos, bij de spoeddienst in Sint-Lucas. (DJG)