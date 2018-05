Twee winkeldieven met kind (5) betrapt in Primark 16 mei 2018

Twee winkeldieven zijn op maandag rond 15 uur op heterdaad betrapt in kledingzaak Primark in de Langemunt. De twee vrouwen, in het gezelschap van een 5-jarig kind, verlieten de winkel met een vijftal zakken zonder langs de kassa te passeren. Ze hadden kledingstukken en accessoires mee ter waarde van 930 euro. De vrouwen hadden de goederen in zakken van Primark gestopt met de bedoeling zo ongemerkt de winkel te kunnen verlaten. Ze werden echter opgemerkt en staande gehouden door de winkeldetective. Beide verdachten bekenden onmiddellijk. Het gaat om twee vrouwen van 27 en 35 jaar uit Noord-Frankrijk. Ze werden gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank op 28 juni. (DJG)