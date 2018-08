Twee wagens uitgebrand door technisch defect 25 augustus 2018

02u32 0

Twee geparkeerde wagens in de Hamerstraat in Gent zijn gisteren rond 10.40 uur zwaar beschadigd geraakt toen een van de auto's vuur vatte. Bewoners van de Hamerstraat schrikten op toen het vuur en een rookpluim hoog uit de geparkeerde wagen sloegen. De vlammen likten ook aan de wagen die voor het brandende voertuig geparkeerd stond, waardoor die ook begon uit te branden. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de eerste wagen volledig verloren ging. Het tweede voertuig raakte zwaar beschadigd aan de achterkant en is ook klaar voor de schroothoop. Het vuur bracht zo'n hitte met zich mee dat de rolluiken van een nabije woning begonnen te smelten. Volgens de brandweer ontstond het vuur hoogstwaarschijnlijk door een technisch defect in de eerste wagen. (WSG)