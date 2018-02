Twee voetgangers geslagen, fietsster aangereden, weggevlucht 17 februari 2018

02u46 0 Gent Een 49-jarige vrouw uit Gent verkeerde gisteren even in levensgevaar na een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent. De aanrijder, een 19-jarige jongeman uit Waregem, sloeg op de vlucht met de gehuurde Mercedes C-Klasse, maar kon iets later opgepakt worden. Hij komt ook in aanmerking voor verkeersagressie op de Kunstlaan, eerder die morgen.

De vrouw fietste rond 7 uur in de Sint-Pietersnieuwstraat. Daar werd ze omver gereden door de Waregemnaar. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op, maar de jonge bestuurder en zijn 22-jarige passagier uit Wevelgem keken niet naar haar om. Kort na de feiten trof de politie de wagen aan op de Krijgslaan in Gent. De twee inzittenden werden opgepakt en verhoord. Bleek dat de 19-jarige Waremgenaar achter het stuur zat van de Mercedes. Het ongeval in de Sint-Pietersnieuwstraat werd gisterenvoormiddag gereconstrueerd.





"De man komt ook in aanmerking voor een geval van verkeersagressie dat zich kort voor de aanrijding voordeed op de Kunstlaan in Gent", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. "De bestuurder zou hier tot tweemaal toe zijn uitgestapt en slagen hebben toegebracht aan twee voetgangers." De man moest zijn rijbewijs afgeven en zal voor de onderzoeksrechter geleid worden. Het parket vraagt zijn aanhouding.





Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar. In de loop van de dag verbeterde haar situatie. Over de toestand van de twee slachtoffers van de verkeersagressie is niks geweten. Het is onduidelijk of de man onder invloed was van alcohol of andere verdovende middelen. (JEW)