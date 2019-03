Twee twintigers uit Rijsel riskeren 1 jaar celstraf en 800 euro voor meerdere diefstallen in het Gentse JDG

15 maart 2019

17u53 0 Gent Het parket heeft vrijdag één jaar cel en een boete van 800 euro gevorderd voor twee twintigers uit het Franse Rijsel na een reeks diefstallen in Gent. De mannen gingen in verschillende winkels aan de haal met dure merkkledij. Het Openbaar Ministerie spreekt over ‘ernstige financiële schade’.

Beide beklaagden, respectievelijk 27 en 22 jaar oud, reden met de wagen van Rijsel naar Gent om in de Arteveldestad toe te slaan. Ze gingen in verschillende winkels aan de haal met dure merkkledij. “Ik klus bij als marktkramer, en verdien maar 40 euro per dag”, stelt één van beide heren. “Maar jullie hebben blijkbaar wel geld genoeg om brandstof voor meerdere ritjes naar Gent te betalen?” antwoordt de rechter. “De mensen die jullie bestelen, moeten ook hard voor hun centen werken”. Vonnis op 29 maart.