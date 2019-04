Twee twintigers staan voor assisen na dood Joyce Sparenberg in Gent: “Het leek op het slachten van een varken” Jeffrey Dujardin

01 april 2019

16u44

Bron: Belga 6 Gent In Henegouwen is de assisenzaak gestart over de doodslag op Joyce Sparenberg op 28 maart 2017 in Gent. Joël Dopchie (24) en Guillaume Lecharlier (20) uit Lessen en Bernissart staan terecht voor een diefstal van verdovende middelen, met als verzwarende omstandigheid de doodslag op de Loppemse.

Op 31 maart 2017 bracht een man de politie van Gent op de hoogte dat een lichaam was ontdekt in een appartement langs de Neermeerskaai in Gent. Het slachtoffer was Joyce Sparenberg (28), die kwam te overlijden na een fout gelopen drugsdeal. Toen de politie ter plaatse aankwam, vonden ze het lichaam tussen de bank en een tafel in de woonkamer, onder een dekbed. Volgens de onderzoeksrechter geeft alles aan dat er een geschil was, zoals Joël Dopchie maandagmorgen ook verklaarde. Een fout gelopen drugsdeal.

Alsof een varken geslacht was

De eerste beschuldigde gaf aan dat hij probeerde om een korting te krijgen op de ketamine. “Om te bluffen vertelde ik haar dat ik kon alles nemen zonder te betalen. Ze werd boos en stak me in de hand met een schaar. Toen ik het bloed zag, verloor ik mijn controle en ik greep een mes. Het lemmet brak toen ik haar stak.” Hij greep toen nog een mes. Het slachtoffer werd meer dan twintig keer geslagen. “Het leek op het slachten van een varken”, zei de onderzoeksrechter maandag voor de rechtbank. Het lichaam van de vrouw was zo zwaar toegetakeld dat de nabestaanden enkel haar arm mochten zien.

‘William’

Op de plaats delict vond de politie een treinkaartje, gekocht in Bergen op 28 maart om 13.53 uur. Het was opgerold, alsof het gebruikt was om drugs te snuiven. Door vrienden van het slachtoffer te ondervragen, kwamen ze te weten dat Joyce een afspraak had met Waalse man, William, die op zoek was naar een 500 gram ketamine, te koop aan een prijs van 14 euro per gram. De politie vond ook een vingerafdruk op een fles water van Dopchie en het appartement was bezaaid met bloederige voetafdrukken.

Beide beklaagden betwisten niet dat ze op de plek van de feiten waren, Dopchie beweert dat hij maar 10 euro op zak had en dat het Lecharlier was die de treinkaartjes en de blikjes alcohol betaalde. Tijdens het onderzoek zei Lecharlier dat hij 4.000 euro had gestolen van zijn grootmoeder. “Hij kwam 3.000 euro te kort om zijn aankoop te doen”, zegt de rechter. Na de feiten gingen ze terug naar Lessines met de taxi, met de drugs en het geld dat Joyce onder haar gasfornuis verstopt had. Al ontkennen ze allebei wel de drugs of het geld meegenomen te hebben.

Hij is geen verloren zaak

De advocaten van Joël Dopchie (24), meester Carine Couquelet en meester Valerie Bailey, verklaarden dat hun cliënt de schuld niet meer betwist, “Hij geeft toe dat hij mededader was en u zult daarover moeten oordelen. Maar ik vraag enige menselijkheid in het bepalen van de straf”, aldus meester Couquelet. “Mijn cliënt is geen verloren zaak, hij maakt nog een kans.” De Brusselse advocaat pleitte dat Dopchie diep geraakt is door het verdriet dat deze zaak bij de nabestaanden veroorzaakt heeft en vroeg ook een psychiatrische tegenexpertise. In een verslag van twee jaar geleden, gemaakt op verzoek van de onderzoeksrechter, wordt Dopchie omschreven als iemand met een antisociale persoonlijkheid met een verslavingsproblematiek, en een hoog risico op recidive.