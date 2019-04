Twee twintigers staan voor assisen na dood Joyce Sparenberg in Gent: beschuldigde ontkent niet langer en geeft toe dat hij mededader was Jeffrey Dujardin

01 april 2019

16u44

Bron: Belga 6 Gent In Henegouwen is de assisenzaak gestart over de doodslag op Joyce Sparenberg op 28 maart 2017 in Gent. Joël Dopchie (24) en Guillaume Lecharlier (20) uit Lessen en Bernissart staan terecht voor een diefstal van verdovende middelen, met als verzwarende omstandigheid de doodslag op de Loppemse. De verdediging kwam vandaag aan het woord.

Op 31 maart 2017 bracht een man de politie van Gent op de hoogte dat een lichaam was ontdekt in een appartement langs de Neermeerskaai in Gent. Het lichaam van de vrouw was zo zwaar toegetakeld dat de nabestaanden enkel haar arm mochten zien. Het slachtoffer was Joyce Sparenberg (28). Het lichaam van de vrouw werd, liggend op de buik, aangetroffen onder een deken en was omringd door bloedsporen. De agenten vonden verder een mes, een oestermes, een paar bebloede scharen en een hamer. Het slachtoffer werd om het leven gebracht door slagen ter hoogte van de hals en het hoofd met scherpe en botte voorwerpen.

Diep geraakt door verdriet

Maandag kwam de verdediging aan het woord in het assisenhof. Eerst was het aan de advocaten van Joël Dopchie (24), meester Carine Couquelet en meester Valerie Bailey. Zij verklaarden dat hun cliënt de schuld niet meer betwist, hij ontkende eerder dat hij haar omgebracht had met een mes. “Hij geeft toe dat hij mededader was, en u zult daarover moeten oordelen. Maar ik vraag enige menselijkheid in het bepalen van de straf”, aldus meester Couquelet. “Mijn cliënt is geen verloren zaak, hij maakt nog een kans.”

De Brusselse advocaat gelooft dat Dopchie diep geraakt is door het verdriet dat deze zaak bij de nabestaanden veroorzaakt heeft. Zijn advocaat vroeg ook een psychiatrische tegenexpertise. In een verslag van twee jaar geleden, gemaakt op verzoek van de onderzoeksrechter, wordt Dopchie omschreven als iemand met een antisociale persoonlijkheid met een verslavingsproblematiek, en een hoog risico op recidive.

Nederlandse powerpoint

Doordat beide beklaagden enkel Frans spreken, komt de zaak voor het hof van assisen in Henegouwen. En dat brengt enige problemen met zich mee, de feiten gebeurden in Gent. Alle documenten moesten van het Nederlands naar het Frans vertaald worden. Rond 15 uur maandag moest de zaak even geschorst worden omwille van taalproblemen. De Gentse gerechtelijke politie had een Nederlandse powerpoint meegebracht, waarvan de Franse jury natuurlijk weinig begreep. Een advocaat van de burgerlijke partij wees op het risico dat er misverstanden konden ontstaan hierdoor. Hierop werd de zitting “minstens een half uur” geschorst, om de powerpoint vlug te vertalen naar het Frans en kopieën uit de delen aan de jury.