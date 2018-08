Twee trajectcontroles schrijven voortaan boetes uit 23 augustus 2018

02u45 0 Gent Bestuurders met een zware voet zijn maar beter gewaarschuwd. Op de Wiedauwkaai en de Brusselsesteenweg zijn sinds kort twee trajectcontroles actief die fikse boetes kunnen opleveren.

Het systeem van de trajectcontroles werkt op dezelfde manier als de trajectcontroles die we vandaag al kennen op de snelwegen. Bijvoorbeeld op de E17 in Gentbrugge of op de E40 ter hoogte van Wetteren zijn er al actief. Het werkt als volgt. Er staan telkens twee nummerplaatscanners, één aan het begin van het traject en één aan het einde. Die camera's noteren op welk tijdstip een wagen voorbijkomt. De tijd die men over de afstand deed, wordt gebruikt om de snelheid te berekenen. Aan de Wiedauwkaai mag men 70 kilometer per uur rijden over een afstand van 1,9 kilometer, aan de Brusselsesteenweg 50 kilometer per uur over een afstand van 350 meter. Beide straten zijn gevoelig voor hardrijders. De boetes worden niet berekend volgens de GAS-boetes die gelden bij de ANPR-camera's in de binnenstad. Een minimumboete begint bij 53 euro, maar kan oplopen tot 207 euro voor wie véél te snel rijdt.





Grondige testen

De camera's stonden er al een tijd. Maar aangezien de camera's eerst grondig getest en geijkt moesten worden, konden ze nu pas in gebruik genomen worden. Het zijn de eerste trajectcontroles, maar zeker niet de laatste.





Weyts heeft vorig jaar al 2,6 miljoen euro uitgeschreven voor trajectcontroles op achttien plaatsen in het land. Er zijn er echter nog heel wat meer aangekondigd. (EDG)