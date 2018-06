Twee procent blaast positief in weekend zonder alcohol 12 juni 2018

De Gentse politie voerde afgelopen weekend op 17 locaties alcoholcontroles uit naar aanleiding van het weekend zonder alcohol. Van de 2.645 gecontroleerde chauffeurs hadden er 58 of 2,2 procent een glas te veel op. Acht chauffeurs moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. 23 bestuurders die zich verdacht gedroegen, moesten ook een speekseltest ondergaan. 14 van hen bleken onder invloed. De politie keek ook uit naar wagens waarvan de boorddocumenten niet in orde waren en chauffeurs die de gordel niet droegen. Acht voertuigen die niet verzekerd waren, werden in beslag genomen en zeven chauffeurs reden zonder geldig rijbewijs. Nog eens zeven bestuurders moeten een boete betalen omdat ze de gordel niet droegen. (WSG)