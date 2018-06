Twee nieuwe scholen, maar opening pas tegen 2025 STAD ZAL NIEUWBOUW LEASEN AAN STORYPLEIN EN FABIOLALAAN ERIK DE TROYER

28 juni 2018

02u42 0 Gent Aan de Fabiolalaan en op het Henri Storyplein komen twee nieuwe schoolgebouwen voor respectievelijk 240 en 88 kinderen. Extra plaatsen die hoognodig zijn in Gent, waar de druk op het onderwijs jaar na jaar toeneemt. Opvallend is dat de stad die gebouwen zal leasen.

Officieel worden de scholen gebouwd volgens een DBFM-programma wat staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Het is een systeem dat heel erg lijkt op een leasing-formule voor een wagen. Een externe firma staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw en dat voor een periode van 30 jaar. Het bedrijf krijgt van de stad en de Vlaamse overheid een jaarlijks bedrag. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw overgedragen aan de stad. Voor de stad heeft dat als voordeel dat de aankoop van de school over meerdere jaren ingeboekt kan worden. Bij een gewoon bouwproject moeten de miljoenen meteen op tafel gelegd worden. Nadeel is dat de firma ook haar winst neemt op het totaalpakket, waardoor de scholen duurder uitvallen.





"De eerste school die gerealiseerd kan worden, is die aan het Henri Storyplein. Daar staat een oud schoolgebouw dat in te slechte staat is om nog gebruikt te worden. Er komt een nieuwbouw in de plaats", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Het gebouw zal gebruikt worden door de Sassepoort en Spoor9. Het wordt een school voor kinderen die extra aandacht nodig hebben omwille van gedragsstoornissen of andere problemen. In totaal kunnen er 88 kinderen terecht en is er een internaat met 58 plaatsen." De school wordt 5.454 vierkante meter groot en zal zo'n 10.7 miljoen euro kosten. "De tweede school wordt een basisschool aan de Fabiolalaan, maar over het type onderwijs is nog geen beslissing genomen", zegt Decruynaere.





Nog een hele tijd wachten

"Het wordt een school voor de nieuw te bouwen Rijsenbergwijk aan het Sint-Pieters-Station. Het wordt meer dan een school alleen. Naast de 240 schoolplaatsen is er een crèche voor 28 kinderen, buitenschoolse opvang voor 56 kinderen en verenigingslokalen. Dit gebouw wordt 4.198 vierkante meter groot, met een buitenruimte van ruim 2.000 vierkante meter. Hiervoor is een kostprijs van 8,25 miljoen euro voorzien", gaat Decruynaere verder. Op de scholen is het wel nog een hele tijd wachten. Op opening van de school aan het Henri Storyplein is voorzien voor 1 september 2024. Die van de Fabiolalaan zelfs nog een jaar later. "Aan de Fabiolalaan worden in totaal 800 woningen bijgebouwd", zegt schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a). "De werken zullen in 2020 starten en vanaf 2023 zullen de eerste bewoners er wonen. De school opent wanneer er al bewoning is."