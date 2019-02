Twee mannen betalen in danscafé Charlatan met vals briefje van 50 euro: 100 uur en 50 uur werkstraf JDG

25 februari 2019

12u26 0 Gent Twee mannen hebben een werkstraf aan hun been nadat ze eind maart 2018 met een valse briefje van 50 euro twee pinten bestelden in het bekende danscafé Charlatan. De barman had snel door dat er iets niet klopte, waarna de heren het hazenpad kozen.

Omdat ze geen wisselgeld kregen, stonden ze enkel terecht voor poging tot oplichting. De twee heren ging ervandoor toen de barman het biljet controleerde. Ze werden later die avond gevat door de politie.

Tijdens de behandeling van de zaak zei één van beide dat hij niet wist dat er met een vals briefje werd betaald. De tweede stelde dan weer zijn metgezel meerdere valse briefjes op zak had, en hij er eentje had gekregen. Maandag kregen ze van de correctionele rechtbank in Gent respectievelijk 100 uur en 50 uur werkstraf opgelegd.