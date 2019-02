Twee lichtgewonden nadat chauffeur door stakerspiket aan Ghelamco Arena rijdt: “Kwaad opzet? Neen, paniekreactie” Bestuurder opgepakt en verhoord na incident OSG/WSG/VDS

13 februari 2019

09u44 2 Gent Aan een stakerspost op de Corneel Heymanslaan in Gent, niet ver van de Ghelamco Arena, zijn deze ochtend twee vakbondsmannen lichtgewond geraakt bij een aanrijding. Er zou volgens de eerste berichten sprake zijn van kwaad opzet, maar volgens de bestuurder gaat het om een ongeluk. “Ik panikeerde”, liet de bestuurder optekenen, die wel opgepakt en verhoord wordt. Ook in Houthalen-Helchteren raakte een vakbondsmilitant lichtgewond bij een aanrijding.

Voor een van de vakbondsmannen in Gent werd de ziekenwagen opgeroepen. Opvallend genoeg is de bestuurder van de Mercedes opgepakt. “De chauffeur werd van zijn vrijheid beroofd", klinkt het bij de politie. “Hij wordt meegenomen voor verhoor.” De chauffeur zou zich volgens de eerste berichten agressief opgesteld hebben en ingereden zijn op twee stakers. De politie hield ter plaatsje een oogje in het zeil en kon dus kordaat ingrijpen. De man werd onder schot gehouden en opgepakt.

Bij de chauffeur zelf klinkt een ander geluid. De man verklaarde aan de politie dat hij gewoon traag passeerde door de post, en daarbij een vakbondsman raakte. Enkele militanten gingen volgens de chauffeur aan de wagen hangen omdat de auto niet stopte. Ook daarbij raakte een vakbondsman gewond. De politie maande de man ook aan om te stoppen, maar dat gebeurde niet. “De bestuurder gaf zelfs nog extra gas", laat de Gentse politie optekenen bij VRTNWS. Daarop werd de chauffeur onder schot gehouden, waarna hij stopte en meegenomen werd. “Ik bleef rijden uit paniek. Ik had schrik", verklaarde de bestuurder bij de politie.

“Iedereen kan passeren”

Frederik De Groeve van het ABVV zag alles gebeuren. Hij betreurt het incident. “Wij gijzelen nochtans niemand, niemand wordt fysiek geblokkeerd. Wij laten iedereen passeren die dat wil. Maar die ene persoon vond het toch nodig om zoiets te doen. Hij stelde een criminele daad: het is ook maar logisch dat hij door de politie meegenomen is. Maar laten we de focus er niet te veel op leggen. De daad van die ene persoon weegt niet op tegen de actie van de tientallen mensen van het bedrijventerrein die hier vandaag staan.”

Ook in het Limburgse Houthalen-Helchteren is een vakbondsmilitant lichtgewond geraakt bij een aanrijding. Een chauffeur van een transportbedrijf uit Pelt werd er aangereden door een bedrijfsleider. Het slachtoffer raakte lichtgewond aan de knie en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man heeft een klacht ingediend wegens opzettelijke slagen en verwondingen. De politie heeft een pv opgesteld.