Twee lichtgewonden na uitslaande brand 09 juli 2018

02u41 0

Twee bewoners van het bovenste appartement langs de Dendermondsesteenweg zijn zaterdag lichtgewond geraakt bij een zware brand. Die ontstond rond 21.25 uur en zette het appartement in lichterlaaie. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen door de ramen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De pompiers konden niet verhinderen dat het appartement grotendeels uitbrandde. In de rest van het gebouw, dat drie appartementen telt, was rookschade. De oorzaak is nog niet bekend. De Dendermondsesteenweg was in beide richtingen afgezet vanaf het kruispunt aan het Heernisplein en het Power tankstation. (JEW)