Twee lichtgewonden bij ongeval op Antwerpsesteenweg Jeffrey Dujardin

15 december 2018

18u51 0 Gent Op de Antwerpsesteenweg in Oostakker is zaterdagochtend ter hoogte van de Auto 5 een verkeersongeval gebeurd. Twee wagens die aan de lichten stonden te wachten werden aangereden langs achter door een andere wagen.

Rond 8.15 uur stonden twee chauffeurs voor de rode lichten aan het kruispunt te wachten richting Lochristi. Een andere chauffeur zag echter het rode licht niet en reed op de twee wagen in. Bij het ongeval vielen er twee lichtgewonden, een 29-jarige man uit Gent en een 26-jarige zwangere vrouw uit Gent die uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht is. Door het ongeval was er wel enige hinder, de Antwerpsesteenweg richting Lochristi was volledig versperd. Het verkeer werd omgeleid langs één rijstrook. De brandweer kwam ook ter plekke om olie en glas te ruimen.