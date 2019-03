Twee jaar na eerste training loopt Nico De Neef de Ultraman Challenge uit Wouter Spillebeen

08 maart 2019

20u29 0 Gent Nico De Neef (37) doet als eerste Belg ooit mee aan een van de zwaarste fysieke uitdagingen ter wereld: de Ultraman Challenge in Israël. Hier schrijft Nico elke dag zijn ervaringen neer. Lees Nico De Neef (37) doet als eerste Belg ooit mee aan een van de zwaarste fysieke uitdagingen ter wereld: de Ultraman Challenge in Israël. Hier schrijft Nico elke dag zijn ervaringen neer. Lees hier het volledige verhaal over hoe Nico 23 maanden geleden van nul startte.

Dag twee spendeerde Nico op de fiets voor een loodzware tocht van het noorden van Israël naar het zuiden. En op dag drie volgden na die 420 kilometer op de fiets nog twee marathons. Uiteindelijk liep hij vrijdagavond over de eindmeet. Dit is zijn verslag van de laatste dagen de Ultraman Challenge.

7 maart: Na een korte nacht en toch wel zware benen, stond ik om 7 uur opnieuw aan de start van Day 2, 275km fietsen. Zeer veel tegenwind, 2000 hoogtemeters, volle zon en toch nog gemiddeld 27,5km/u. Ik heb er echt alles uitgeperst! Gelukkig waren de laatste kilometers bergaf en rugwind. Fietsen op Israëlische wegen was niet zonder gevaar, zotte chauffeurs hier! Gelukkig ben ik veilig en wel toegekomen! De ontlading bij de finish was groot: 275 kilometer op 10u03min, mijn derde positie is voorlopig safe, 22 minuten voor op nummer vier!

8 maart: Wake up call 5 uur, ik voelde toen al aan mijn lichaam dat Day 3 zwaar zou worden. Vandaag begonnen we al om 6 uur om de verwachte hitte (30°C) zo goed mogelijk voor te zijn. 84 kilometer, twee marathons aaneensluitend, in de woestijn. Kan het nog zotter? Op zich ging de eerste marathonafstand nog redelijk vlot: 4 uur en 20 minuten. De tweede marathon werd zwaar door de sterke tegenwind en de stijgende temperatuur. Mijn vier supporters hebben me echt super geholpen door stukken mee te lopen, me op elk ogenblik te voorzien van frisse drank, voeding en ijs. Dat was ook nodig want de laatste tien kilometer ben ik echt diep moeten gaan. Kleine looppasjes, om de twee kilometer twee minuten stappen en vooral mijn mentale kracht, hebben me naar de finish geleid. Twee marathons, 84 kilometer op 9 uur en 57 minuten! Ik stond versteld van mezelf! IRONMAN BECOMES ULTRAMAN: 10 kilometer zwemmen, 420 kilometer fietsen en 84 kilometer lopen op drie dagen! YES I DID IT!!!!!