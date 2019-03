Twee jaar geleden sportte Nico niet, nu staat hij derde in bijzonder zware Ultraman Challenge Wouter Spillebeen

07 maart 2019

18u29 0 Gent Nico De Neef (37) doet als eerste Belg ooit mee aan een van de zwaarste fysieke uitdagingen ter wereld: de Ultraman Challenge in Israël. Hier schrijft Nico elke dag zijn ervaringen neer. Lees hier het volledige verhaal over hoe Nico 23 maanden geleden van nul startte.

Na de eerste dag van de Ultraman Challenge staat Nico de Neef op de derde positie. Dit is hoe hij door het ijskoude water van het meer van Galilea zwom en de eerste 145 kilometer op de fiets doorkwam.

6 maart: rise and shine! Klokslag 7u doken we het ijskoude water in van het meer van Galilea. 4 rondes van 2,5km. Na de tweede ronde had ik krampen in mijn voeten door de hevige koude.Na wat warme thee, peperkoek en een zouttablet, voelde ik me terug veel beter. 4u06min na de start, zat de 10km zwemmen erop en kon ik het water uit. Een noodzakelijke warme douche later, zat ik alweer op de fiets om de 145km van het Meer van Galilea naar de dode zee te fietsen. Verrassend genoeg zaten mijn benen goed en vond ik snel het juiste fietstempo. Langs de prachtige groene heuvels en uitgestrekt landschap bereikte ik in 5u13min de gigantische dode zee. Day 1 gefinished als derde in 9u19min. Moe maar zeker niet kapot. Day 2 here i come!