Twee jaar cel voor gewelddadige afperser 16 juni 2018

Twee jongemannen zijn gisteren veroordeeld voor afpersingen met geweld in het centrum van Gent. De leider van het duo sloeg tweemaal toe, op 1 en 4 januari van dit jaar. "Hij reed met zijn voertuig door het centrum met als enige bedoeling om jonge mensen te beroven", zei rechter Caroline Blomme tijdens het vonnis. "Zwaar geweld werd daarbij niet geschuwd. Het gedrag van de beklaagde getuigt van verregaande normvervaging." De man sloeg een slachtoffer bijvoorbeeld breuken in het gezicht. "Het ergste is nog dat de beklaagde enkele maanden nadien vrij kwam onder voorwaarden, en al snel weer een nieuwe en zware diefstal pleegde", ging de rechtbank verder. Daarom komt de leider niet meer in aanmerking voor een voorwaardelijke straf: hij moet twee jaar effectief de gevangenis in. Zijn kompaan, die bij één van de afpersingen hielp, krijgt een werkstraf van 150 uur. (OSG)