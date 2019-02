Twee inbrekers op heterdaad betrapt en gevat Jeffrey Dujardin

10 februari 2019

In de Raapstraat in Drongen zijn zaterdagavond twee inbrekers op heterdaad betrapt door een bewoner die thuiskwam. Ze konden iets later gevat worden door de Gentse politie. De twee hadden rond 23 uur ingebroken in een huis, en probeerden te vluchten toen de bewoner thuis kwam. Ze liepen over de velden richting de Sint-Gerolfstraat, maar dankzij de snelle tussenkomst van de politie kon het duo gevat worden in een gracht.