Twee honden van gezin vergiftigd in één maand tijd: “De dader moet gestopt worden” Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

12 januari 2019

17u44 4 Gent Sharon Allison en haar familie uit Sint-Denijs-Westrem hebben deze week een oproep geplaatst op Facebook voor de tweede maal. Begin december werd hun tweejarige Duitse Herder, Piper, vergiftigd. Nu blijkt dat hun andere hond Diesel ook vergiftigd werd. Bij beide gevallen werd er rattenvergif gebruikt om de hond te vergiftigen. “Wat voor een mens kan zoiets toch doen”, vraagt Sharon zich af.

De zoon van Sharon, de 20-jarige Anthony, vertelde op 19 december zijn verhaal in onze krant over hun hond Piper. De tweejarige Duitse herder, zakte tijdens een wandeling in elkaar. Bij onderzoek in het spoedcentrum voor huisdieren bleek de trouwe viervoeter vergiftigd te zijn. Uit onderzoek bleek het om rattenvergif te gaan. Het zag er in eerste instantie niet goed uit voor Piper: de hond moest eerst een plasmatransfusie krijgen. Toen die niet aansloeg, volgde nog een bloedtransfusie. “Ze had veel te weinig rode bloedcellen in haar lichaam, het zag er niet naar uit dat ze het zou halen”, zei Anthony. Het vergif zat verstopt in een zak met eten.

Wie kan zoiets doen?

Maar Piper beet door en is ondertussen aan de beterhand. Enkele dagen geleden begon hun andere hond, Diesel, ook dezelfde symptomen te krijgen. “Een geluk dat we het vlug zagen, zo waren we er snel bij en kon erger voorkomen worden”, zegt Sharon. Diesel overleefde de poging maar was toch goed ziek. Uit het onderzoek bleek het ook om rattenvergif te gaan. “Het blijft een zeer emotioneel iets. Wie kan zoiets doen? Ik begrijp het niet. Ja, het zijn honden, die blaffen soms. Maar het is niet dat ze de buurt hier op stelten zetten. De persoon die dit doet moet gestopt worden. Dit is al het zevende geval waar ik weet van heb.”

Het moet stoppen

Het begon allemaal twee jaar geleden met een dreigbrief bij de buren. Daarin werd gedreigd dat de hond iets ging overkomen als hij nog veel ging blaffen, zes maanden later werd hun hond vergiftigd. Hij overleefde het niet. Het gezin van Sharon is pas vier maanden geleden verhuisd naar het huis in de James Ensorlaan. “We waren buiten aan het wandelen met de honden toen een buurtbewoner ons waarschuwde.” Iets later werd Piper vergiftigd, een maand later hun andere hond Diesel. Sharon hoopt vooral andere mensen uit de buurt te waarschuwen. “We hebben geluk, onze twee lieve honden leven nog. Maar het kon allemaal anders gelopen zijn. Ik hoop gewoon dat die onmens snel opgepakt kan worden.”

Ze gaan alvast terug een aangifte doen bij de politie. De politie moedigt dit ook aan. “Zo’n incidenten worden vaak niet aangegeven. Toch is het belangrijk dat mensen dat doen. Zo krijgen wij een duidelijker beeld van de situatie, en hebben we meer kans om de dader te vatten”, klinkt het bij de politie.