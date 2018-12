Twee gewonden bij ongeval aan Stapelplein Jeffrey Dujardin

27 december 2018

Op de Gentse stadsring is deze namiddag om 17 uur ter hoogte van het Stapelplein een ongeval gebeurd. Twee wagens kwamen in aanrijding met elkaar nadat de ene bestuurder geen voorrang had verleend aan de andere. Twee personen werd ook overgebracht naar het ziekenhuis. Eén persoon raakte gewond aan de voet, een andere was in shock. Door het ongeval is er wel grote hinder. Beide voertuigen moeten getakeld worden, in beide richtingen staat momenteel een file.