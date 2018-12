Twee gasflessen exploderen in bungalow in Gent: veel rook, geen gewonden Osg

25 december 2018

12u56 0 Gent Er heeft deze middag een brand gewoed in een bungalow in de Halfweg, bij de Watersportbaan in Gent. Twee gasflessen ontploften er rond half twaalf.

De brandweer was amper vijf minuten na melding al ter plaatse. De brandweermannen zagen hoe een bungalow in lichterlaaie stond. “Maar er zijn geen gewonden”, aldus woordvoerder Bjorn Bryon. Het vuur was snel onder controle. Erger werd wellicht voorkomen, want een derde gasfles kwam niet tot ontploffing.

De brandweer is nog steeds ter plaatse om te nablussen.