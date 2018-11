Twee flikken riskeren cel voor ‘kogelregen’ op Einde Were: “Een wonder dat iedereen hier levend en wel zit” Wagen doorzeefd met twaalf kogels, maar parket vraagt vrijspraak Sam Ooghe

14 november 2018

16u09 0 Gent “Dat hier niemand zwaargewond geraakt of dood is: dat is een wonder.” Twee Gentse flikken riskeren voor de correctionele rechtbank celstraffen, omdat ze in 2015 twaalf kogels afvuurden op een wagen die volgens hen bijzonder snel in hun richting reed.

Op 17 november 2015 hadden drie agenten gezien hoe de inzittenden van een wagen zich verdacht gedroegen op Einde Were. Daarom wilden ze overgaan tot een controle. Maar de verdachte wagen reed volgens hen plots met gierende banden af op de bewuste politiecombi. Twee inspecteurs openden prompt het vuur, waardoor onder meer de voorruit en het bestuurdersraam sneuvelde. Eén kogel belandde zelfs in de hoofdsteun van de passagierszetel. Een derde aanwezige politieman moest springen voor zijn leven om niet opgeschept te worden door de wagen. Even later werden de inzittenden opgepakt. In totaal werden twaalf kogels afgevuurd.

Slagen en verwondingen

De chauffeur en één passagier van het verdachte voertuig werden aangehouden en doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Maar ook de politiemannen moeten zich voor de strafrechter verantwoorden, voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het parket had nochtans een buitenvervolgingstelling gevraagd, maar de raadkamer ging daar niet op in. De inspecteurs riskeren een celstraf voor slagen en verwondingen.

De advocaten van de inzittenden zijn verbolgen door die kwalificatie. “Stel nu dat één van die jongen verlamd was geweest of zwaargewond: zou iémand dan denken aan slagen en verwondingen?”, vroeg meester Gillis deze voormiddag aan de rechtbank. “Neen. Dat is poging doodslag. Er zijn twaalf kogels afgevuurd, die auto is doorzeefd. Een van de kogels ging door de hoofdsteun van een zetel. De inzittenden konden die kogels als het ware voelen zoeven. Dat is geschift. Het was een kogelregen. Dat iedereen hier gezond en wel zit, is een wonder. Toeval.” Ook meester Van Heesvelde stelt dat de inspecteurs moesten vuren om het voertuig uit te schakelen, maar dat ze dwars door de wagen op de inzittenden schoten. “Is het dan zo moeilijk om naar de banden te mikken - zeker als de wagen al voorbijrijdt?”, vroeg meester Van Hende zich af. Volgens de advocaten van de inzittenden is er daarnaast nergens bewezen dat ze te snel reden, of agressief in de richting van de inspecteurs.

Vandaag kwam ook voor het eerst een belangrijke politievergadering ter sprake. Op de bewuste dag in 2015 was er een briefing bij de Gentse flikken naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Op dat moment waren de broers Abdeslam nog voortvluchtig, en de politie werd gevraagd om goed uit te kijken. Het terreurniveau werd opgekrikt van twee naar drie. Dat speelde volgens de burgerlijke partijen mee in het gedrag van de inspecteurs.

Zelfverdediging

Ook aan de kant van de politie sprak men deze voormiddag van geluk. Een van de inspecteurs, het oudste lid van de interventiedienst van de Gentse politie, verklaarde dat hij moest springen voor zijn leven. “Iemand die mijn ervaring niet heeft, wordt opgeschept", zegt hij.

De twee flikken die vuurden, blijven erbij dat de wagen met hoge snelheid op hun afreed toen ze duidelijk maakten dat er een politiecontrole zou plaatsvinden. “De situatie was levensbedreigend", klinkt het bij meester Francet van de verdediging. “Zelfs na twee schoten, reed de chauffeur door. Die wagen viel niet te stoppen.”

De situatie was levensbedreigend voor de inspecteurs Advocaat Danny Francet

De inspecteurs worden bijgestaan door het parket. “Volgens mij kunnen de inspecteurs zich beroepen op de wettelijke zelfverdediging", sprak de procureur, die denkt dat het rijgedrag van de bestuurder door de flikken kon beschouwd worden als een reëel gevaar voor hun leven. “Ik sta er absoluut niet voor te pleiten dat politiemannen zomaar naar wapens grijpen. Maar laten we er vandaag ook niet voor zorgen dat ze het in geen enkele situatie nog mogen doen. De inspecteurs vuurden om de wagen tot stilstand te brengen.” De procureur en de verdediging verwijzen ook naar de uitzonderlijke omstandigheden van terreurdreiging, en vragen de vrijspraak. Voor de chauffeur van de wagen wil de openbaar aanklager achttien maanden cel.

Drie rechters zullen zich nu buigen over het dossier, en een vonnis vellen op 12 december. Tegen die beslissing is wel nog hoger beroep mogelijk.