Twee fietsers lichtgewond bij ongevallen 17 mei 2018

Bij een ongevallen woensdagmiddag zijn twee fietsers lichtgewond geraakt. In De Pintelaan in Gent is een 18-jarige man uit Herzele lichtgewond geraakt. De fietser raakte betrokken bij een aanrijding met een personenwagen. In de Brusselsesteenweg in Gentbrugge was er een aanrijding tussen een wagen en een 13-jarige fietsster uit Gentbrugge. Het meisje op de fiets raakte hierbij lichtgewond. (DJG)