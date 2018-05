Twee fietsers aangereden 25 mei 2018

Twee fietsers, twee 15-jarige jongens uit Gent, zijn woensdagochtend rond 8.20 uur in aanrijding gekomen met een wagen op de Eksaardeweg in Oostakker richting de Sint-Jozefstraat. In de wagen zat een 41-jarige vrouw uit Lochristi. De wagen moest bij een inhaalmanoeuvre uitwijken naar rechts om een tegenligger te ontwijken en kwam zo in aanrijding met de fietsers. (DJG)