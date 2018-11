Twee concrete voorstellen voor nieuw stadsbestuur Groene burgemeester met vijf blauwe schepenen, of blauwe burgemeester met 7 kartel-schepenen Sabine Van Damme

19 november 2018

19u43 0 Gent De Gentse kopstukken hebben deze voormiddag opnieuw rond de tafel gezeten. Filip Watteeuw van Groen kwam met twee concrete voorstellen bij Mathias De Clercq van Open Vld. Een blauwe burgemeester in met twee blauwe schepenen met lichte bevoegdheden, 5 groenen en 2 socialisten; of een groene burgemeester met 2 groene schepenen, 2 socialisten en 5 blauwe schepenen. Het tegenvoorstel van Open Vld luidt: een blauwe burgemeester, twee blauwe en 1 CD&V-schepen, en 7 kartelschepenen.

Het heeft een week geduurd, de oorverdovende stilte op het stadhuis. Maandagochtend kwam Filip Watteeuw dan op de proppen met zijn formatteursnota. Zijn voorstellen zijn zeer concreet. Als Mathias De Clercq burgemeester wil zijn, krijgt hij daarbij 2 schepenen met heel lichte bevoegdheden, zoals burgerlijke stand, jeugd, cultuur en sport. Dat zou dan worden aangevuld met 5 groene schepenen en 2 socialistische schepenen. Ook de voorzitter van de gemeenteraad wordt in dat voorstel een socialist. De groenen nemen dan alle zware pakketten, zoals stedenbouw, openbare werken, en mobiliteit. CD&V krijgt, nog steeds volgens het voorstel van Watteeuw, gewoon niks. Zo zou Gent stranden met 1 burgemeester en 9 schepenen.

Bij een tweede voorstel van Watteeuw neemt hijzelf de burgemeesterssjerp, met nog 2 groene schepenen. De liberalen krijgen in dat geval 5 schepenen, met zware bevoegdheden. De socialisten zouden nog steeds 2 schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad hebben. CD&V krijgt opnieuw niks. In dit voorstel zal Gent bestuurd worden met 1 burgemeester en 10 schepenen.

Open Vld heeft de voorstellen bekeken en meteen een tegenvoorstel geformuleerd. Dat is gebaseerd op het eerste voorstel van Watteeuw, waarbij de sjerp in het blauwe kamp belandt. Ook de 7 kartelschepenen en de voorzitter van de gemeenteraad voor het kartel vinden ze ok, hoe die dan verdeeld worden tussen groen en blauw maakt voor de liberalen niet veel uit. Wel willen zij in hun tegenvoorstel één extra schepen, voor CD&V. Het tegenvoorstel komt dus ook uit op 1 burgemeester en 10 schepenen. Het kartel wil echter enkel akkoord gaan met Mieke Van Hecke als schepen als die de lichtste bevoegdheid krijgt, namelijk burgerlijke stand. Het kartel zou dan alle ‘sociale’ bevoegdheden krijgen, de liberalen houden financiën aan boord. Hoe de verdere invulling zit, is nog niet echt duidelijk.

De komende dagen moet duidelijk worden hoe de bevoegdheden verder worden verdeeld, en of alle partijen zich daarin kunnen vinden. Het is zeker niet ondenkbaar dat we deze week – eindelijk – witte rook zullen zien, vermoedelijk met Mathias De Clercq als burgemeester.