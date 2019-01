Twee CO-doden in nog geen 24 uur tijd: 26-jarige vrouw zaterdag dood aangetroffen, zondag ook 69-jarige vrouw overleden Jeroen Desmecht

19 januari 2019

23u20 0 Gent In amper 24 uur tijd zijn in Gent twee personen overleden, beide vermoedelijk aan een CO-vergiftiging. Zaterdagnamiddag werd e en 26-jarige vrouw levenloos aangetroffen in haar woning aan het Tolhuis. Deze ochtend overleed ook een 69-jarige vrouw in haar huis in Gentbrugge. In beide woningen werden verhoogd CO-waarden gemeten.

Het lichaam van de bejaarde vrouw werd deze ochtend rond 7.30 uur gevonden in haar huis in de Jozef Vervaenestraat. Haar 64-jarige man werd naar het ziekenhuis overgebracht met een CO-intoxicatie. Ook de kanariepiet van het koppel is dood in zijn kooi teruggevonden.

Zaterdag werd rond 15 uur het levenloze lichaam van een 26-jarige vrouw aangetroffen in een rijhuis in de Jacob van Maerlantstraat. Naast het lichaam van de jonge vrouw werden nog twee bewusteloze personen aangetroffen. Een 30-jarige vrouw en een 25-jarige man werden naar het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Aalst overgebracht, waar ze in een speciale decompressiekamer worden opgevolgd. Ze zijn buiten levensgevaar en mochten gisteravond het ziekenhuis verlaten, meldt het parket.

Verwarmingstoestel

De CO-vergiftiging van de jonge vrouw is mogelijk het gevolg van een slecht functionerend verwarmingstoestel, een vaak voorkomend probleem in de winterperiode.

Of het effectief om een CO-intoxicatie gaat, moet in beide gevallen nog worden bevestigd. “De brandweer heeft verhoogde CO-waarden gemeten in de twee woningen”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. “Wij onderzoeken de feiten. Maandag zullen we waarschijnlijk meer informatie kunnen meegeven.”

Een wetsgeneesheer van het Openbaar Ministerie ging zaterdag al aan de slag om het overlijden van de jonge vrouw te onderzoeken. Ook voor het overlijden van de 69-jarige vrouw heeft het parket ondertussen een wetsgeneesheer aangesteld.

Waarschuwing

De Gentse brandweer waarschuwt voor de gevaren van CO-intoxicatie, nu ook de komende dagen gelijkaardige temperaturen zijn voorspeld. “Controleer verwarmingsinstallaties en zorg voor voldoende ventilatie in een ruimte”, vraagt Bjorn Bryon van de Gentse brandweer. De meeste CO-intoxicaties gebeuren in een badkamer. “Een afgesloten, niet-geventileerde ruimte, mogelijk met een boiler. Dat zorgt voor een dodelijke mix.”

De hulpdiensten raden aan om de woning voldoende te verluchten en speciale ventilatieroosters te voorzien in kleine kamers. Het is ook aangeraden om risicovolle kamers goed uit te rusten. Het installeren van een CO-detector kost een slordige 20 euro, “maar het kan levens redden”.