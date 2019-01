Twee CO-doden in minder dan 24 uur: brandweer roept op extra op te letten Jeroen Desmecht

19 januari 2019

23u20 0 Gent In amper 24 uur tijd heeft een CO-intoxicatie twee vrouwen uit het Gentse het leven gekost. Zaterdagnamiddag vonden de hulpdiensten het levenloze lichaam van een 26-jarige vrouw in haar woning aan het Tolhuis. Eén dag later werd ook een 69-jarige vrouw dood aangetroffen in haar rijhuis in Gentbrugge. Met de vriestemperaturen in het vooruitzicht, doet de brandweer nu een oproep om extra op te letten voor het geur- en kleurloze gas.

De hulpdiensten troffen het levenloze lichaam van de bejaarde vrouw aan in haar rijhuisje op de Jozef Vervaenestraat. Samen met haar 64-jarige man werd ze bevangen door het gas. De echtgenoot overleefde het ongeval en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een het huisdier van het koppel, een parkiet, werd slachtoffer van het gas en stierf ter plaatse.

Twee personen bewusteloos

Het is het tweede dodelijke CO-incident in amper 24 uur tijd in de Arteveldestad. Ook in een rijhuis in de Jacob van Maerlantstraat, aan het Tolhuis, sloeg zaterdag het noodloot toe. Een CO-intoxiciatie kostte daar een 26-jarige vrouw het leven. Volgens getuigen werd het levenloze lichaam van de vrouw door de brandweer naar buiten gedragen in een een zetel. Niet veel later werd de rode tent opgesteld. In de woning waren ook een 30-jarige vrouw en een 25-jarige man aanwezig. Ze werden door de hulpdiensten naar het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Aalst overgebracht, waar ze in een speciale decompressiekamer verder werden opgevolgd. Ze mochten zaterdagavond het ziekenhuis al verlaten.

Of het effectief om een CO-intoxicatie gaat, moet in beide gevallen nog officieel worden bevestigd. “De brandweer heeft verhoogde CO-waarden gemeten in de twee woningen”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. “Wij onderzoeken de feiten. Maandag zullen we waarschijnlijk meer informatie kunnen meegeven.”

Een wetsgeneesheer van het Openbaar Ministerie ging zaterdag al aan de slag om het overlijden van de jonge vrouw te onderzoeken. Ook voor het overlijden van de 69-jarige vrouw heeft het parket ondertussen een wetsgeneesheer aangesteld.

CO-detector

Brandweerzone Centrum waarschuwt naar aanleiding van de incidenten nu voor de gevaren van CO-intoxicatie. Ook de komende dagen worden gelijkaardige temperaturen verwacht. “Controleer verwarmingsinstallaties en zorgt voor voldoende ventilatie in een ruimte”, weet woordvoerder Bjorn Bryon. “De meeste CO-intoxicaties gebeuren in een badkamer. Een afgesloten, niet-geventileerde ruimte, mogelijk met een boiler. Dat zorgt voor een dodelijke mix.”

Voldoende ventilatie kan dus van levensbelang zijn. Het is ook aangeraden om risicovolle kamers goed uit te rusten. Het installeren van een CO-detector kost een slordige 20 euro, “maar het kan levens redden”.