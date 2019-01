Twee buschauffeurs gevat die schoolkinderen vervoeren met glaasje teveel op Jeffrey Dujardin

11u47 0 Gent Op de parking van Flanders Expo organiseerde de Verkeersdienst van de lokale politie Gent een controleactie. De actie was gericht op autocars, er waren op dat moment veel bussen aanwezig waren die schoolkinderen vervoerden naar de SID-in beurs. Veertien bussen bleken niet in orde te zijn, twee chauffeurs hadden een glaasje teveel op.

In totaal werden 61 bussen en hun chauffeurs gecontroleerd op technische eisen, boorddocumenten en alcohol met toch een paar opmerkelijke resultaten. In totaal werd voor 7.548 euro aan boetes uitgeschreven. 14 bussen vertoonden technische gebreken. Dit ging voornamelijk om het ontbreken van noodhamers, vervallen brandblussers, loshangende vloerbekleding, slecht werkende gordels of ontbrekende pictogrammen.

Vijf chauffeurs bleken niet in orden met hun vervoersvergunning. Zes chauffeurs hadden geen correct reisblad. Er waren ook vijf inbreuken tegen de rij- en rusttijden. Van alle chauffeurs werd ook een alcoholtest afgenomen. Spijtig genoeg liepen twee chauffeurs hier ook tegen de lamp. Hun rijbewijs werd voor enkele uren ingehouden.