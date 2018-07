Twee bestuurders positief 10 juli 2018

De Gentse politie heeft zondagnamiddag tussen 14.30 en 19 uur twee bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden. Drie anderen bliezen alarm. De politie controleerde in totaal 255 bestuurders langs de Nieuwevaart, de Brugsesteenweg en de Merendreesesteenweg. "Zolang we geen 0% behalen, zullen we niet tevreden zijn. Maar deze cijfers zijn al positiever dan die van vorige week zondag, toen één op de vijf bestuurders te veel gedronken had." Gisteren bleek het percentage tienmaal lager. (JEW)