Twee bestuurders lichtgewond na aanrijding 25 mei 2018

02u47 0

In de Manchesterstraat in Gent ge zijn woensdagochtend rond 08.55 uur twee wagens op elkaar gebotst. Beide bestuurders werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. In de ene wagen zat een 38-jarige vrouw uit Dendermonde aan het stuur, in de andere een 23-jarige man uit Gent. (DJG)