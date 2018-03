Twaalf extra rolstoelplaatsen in Ghelamco Arena 23 maart 2018

Vanaf de play-offs komen 12 extra rolstoelplaatsen in de Ghelamco Arena. Dat vernam sp.a-fractieleider Anne Schiettekatte. "Tijdens de afgelopen competitie werd alles in het werk gesteld om de uitbreiding van het aantal rolstoelplaatsen in het stadion te realiseren", zegt sportschepen Resul Tapmaz (sp.a). "Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Lokale Adviesraad van KAA Gent. De voorbije maanden werden de extra plaatsen op de derde verdieping ter hoogte van vak 223 getest. Er komen 6 extra plaatsen in vak RS 232 (spionkop) en 6 plaatsen in vak RS 438 (familietribune). Daardoor stijgt het aantal rolstoelplaatsen van 30 naar 42." Om zoveel mogelijk rolstoelgebruikers de kans te geven een wedstrijd bij te wonen, worden niet alle plaatsen als abonnement verkocht. In de spionkop worden 4 plaatsen - met begeleider - verdeeld via dagverkoop, en twee plaatsen blijven gereserveerd voor abonnees met een tijdelijk beperkte mobiliteit, zoals een gebroken been. In vak RS 438 worden de zes plaatsen in een eerste fase voorbehouden voor groepen, zodat zorginstellingen of andere centra een wedstrijd kunnen bijwonen. Als er geen groep is , worden de zes plaatsen via dagverkoop aangeboden."





(VDS)