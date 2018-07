TV-zender knipt lied over circulatieplan uit programma REL ROND 'CENSUUR' PROTESTSONG KURT BURGELMAN SABINE VAN DAMME

23 juli 2018

02u37 0 Gent "Ik kan last minute komen invallen, maar dan breng ik wel mijn protestlied", antwoordde Kurt Burgelman aan Wim Claeys, die het AVS-programma 'Es'ter iets te doen misschien' presenteert. "Vrie wijs, eindelijk wat rebellie", vond Claeys. Maar bij AVS dachten ze daar anders over, en ze haalden het lied uit de uitzending. Met een massale protestreactie rond censuur tot gevolg.

Tijdens de Gentse Feesten zendt de regionale tv-zender elke dag het programma 'Es'ter iets te doen misschien' uit, waarbij Wim Claeys enkele centrale Gentse gasten uitvraagt, en een ludieke kijk op de Feesten geeft, met tussenin muziek. "Maar de muzikale gast van zaterdag, Pet Remue, belde af met stemproblemen. Ik contacteerde Kurt Burgelman met de vraag of hij last minute wilde invallen. Die antwoordde dat hij dat zou doen, maar dat hij zijn liedje 'Mijn Gent' zou spelen, een rauw protestlied tegen het circulatieplan. Ik vond dat nog wel wijs, wat rebellie in de show. 't Is tenslotte Gentse Feesten. Niet dat ik het inhoudelijk met hem eens ben, maar artistieke vrijheid is belangrijk."





En dus kwam Kurt naar de show, die wordt opgenomen in de Spiegeltent in Baudelo, met een stevig applaus erna. Alleen de burgemeester, die samen met Guido De Leeuw, de bisschop en de gouverneur 'tafelgast' was, klapte niet mee. "En dan kwamen ze plots vragen of ik nog een ander lied wou spelen", zegt Kurt. "Ze zeiden dat ze mijn lied uit de show zouden knippen wegens te gevoelig. Pure censuur. Ik heb me recht gesteld, heb tegen de mensen gezegd: 'besef goed wat hier aan 't gebeuren is, dit is pure censuur, het einde van de democratie'. En ik ben het afgestapt."





"Dit is een feel-good-programma waarin we niet aan politiek doen", verklaart hoofdredacteur Lucie De Zutter. "We wisten pas heel kort voor de opname dat Kurt zou komen en wat hij zou zingen. Maar we vinden het journalistiek gezien niet kunnen om één iemand met een bepaald standpunt een forum te bieden zonder weerwoord."





Negatieve reacties

Uiteindelijk werden toch 20 seconden van Kurts lied uitgezonden, met op het scherm een rode banner waarin AVS zegt dat ze dit lied niet vinden passen in hun programma, maar dat ze Kurt graag uitnodigen voor een politiek programma in aanloop naar de verkiezingen. Rel alom, Facebook ontplofte, net als de persoonlijke sociale media van de zanger. AVS plaatste een persmededeling op Facebook waarin ze hun beslissing verklaarden. Daarop kwamen enkel negatieve reacties. Al snel ontstond de perceptie dat de censuur er kwam in opdracht van burgemeester Termont, maar dat ontkent De Zutter met klem. "Dit was een eigen beslissing". Ook de burgemeester herhaalde op Twitter dat hij er niets mee te maken had.





Steun Filip Watteeuw

"Ik blijf het straf vinden", zegt Burgelman een dag later. "Ik ben wel blij dat veel mensen mijn mening delen, dat er artistieke vrijheid moet zijn, en dat censuur niet kan. Zelfs uit linkse hoek kreeg ik die reactie, van mensen die het totaal niet eens zijn met de inhoud van mijn lied. Meer nog: zelfs Filip Watteeuw stuurde mij een bericht waarin hij betreurt wat er gebeurd is. Dat siert hem. Hij had zich evengoed kunnen hullen in stilzwijgen. Wat ook opvalt: mensen willen mij in een politieke hoek duwen, maar ik heb geen kleur." En zo eindigen de Gentse Feesten toch met wat ze niet willen zijn: politiek.