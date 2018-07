Tussen flamingo's op Holy Beach 20 juli 2018

De Holy Food Market moet het rustig houden dit jaar. Geen hippe fuiven tot vroeg in de ochtend dus, in de kerk aan de Ottogracht. Maar aan de achterzijde, kant Bibliotheekstraat, heeft Ladislas Leys wel een terras ingericht. Het is de 'Holy Beach' geworden met zand, flamingo's en een zeehond. Daar kan je op het gemak iets drinken, en genieten van de passage. Want de Bibliotheekstraat is de toegang tot het Baudelopark, waar het altijd druk is. (VDS)