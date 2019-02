Tuinhuis brandt uit op Eksaardserijweg: stevige rookpluim, geen gewonden JDG

27 februari 2019

16u51 0 Gent Een tuinhuis op de Eskaardserijweg is woensdagnamiddag uitgebrand. De bewoners probeerden de brand in eerste instantie zelf te blussen, maar hadden hulp nodig van de brandweer om de klus te klaren. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond woensdag rond 15.15 uur in een tuinhuis op de Eksaardserijweg in Oostakker. “Het was vlak naast de woning. Er waren bovendien enkele gevaarlijke producten aanwezig in het tuinhuis”, weet Bjorn Bryon van brandweerzone Centrum.

De bewoners hadden de brand eerst zelf proberen blussen, maar hadden uiteindelijk bijstand nodig van de brandweer. Na een kwartiertje was de brand geblust. Het vuur veroorzaakte een stevige rookpluim. Bij het incident raakte niemand gewond.