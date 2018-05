Tuin Van Kina toont paddenstoelenschoen 08 mei 2018

Het is eens iets anders dan een lederen pump of de klassieke sneaker. In de Tuin van Kina kan je sinds kort schoenen bewonderen die gemaakt zijn uit de zwamdraden van een paddenstoel. De Gentse schoenenontwerpster Kristel Peters, die ook doceert aan studenten van het KASK, ontwierp de schoenen die geen afval produceren en volledig recycleerbaar zijn. "Voorlopig zijn de schoenen nog te broos om effectief te dragen, maar het is zeker geen utopie dat er ooit een volwaardige schoenenlijn komt", zegt Peters. Haar schoenen vormen een onderdeel van de expositie 'Fungal Futures 03' die focust op het gebruik van zwamdraden van paddenstoelen als alternatief voor plastic, rubber, hout en leer. Zo wordt ook nagedacht over het gebruik van mycelium in de bouwsector. De leerlingen van de I.V.G.-school mochten de workshop 'Bouwen met zwammen' als eerste uittesten. De workshop is zowel geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar als voor volwassenen. Om het gebruik van mycelium als biomateriaal verder te promoten, organiseert De wereld van Kina de 'Kina Fungi Challenge'. De challenge is een ontwerpwedstrijd voor kinderen en volwassenen, in vijf wedstrijdcategorieën. Deelnemers kunnen de workshops volgen die De Tuin van Kina aanbiedt. De expo loopt nog tot en met 18 november in de Tuin van Kina. Meer informatie via www.dewereldvankina.be.





