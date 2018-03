Trucker overleeft steekpartij niet 05 maart 2018

02u25 0 Gent Een 34-jarige trucker uit Macedonië is zaterdag rond 19.45 uur overleden nadat hij in de Australiëlaan in Gent neergestoken werd door een collega met dezelfde nationaliteit.

De Australiëlaan, een zijstraat van de Afrikalaan, wordt vooral gebruikt als stelplaats voor truckers. Op de daarvoor voorziene parkeerplaats stonden zaterdagavond zoals gewoonlijk vier vrachtwagens geparkeerd. Twee van de truckers die er stonden, een 34-jarige en een 40-jarige man van Macedonische nationaliteit, maakten het zaterdagavond wel erg bont. Volgens een Turkse collega dronken de twee die avond enorm veel. "Dan is een discussie ontstaan en zijn ze beginnen vechten", vertelt de getuige.





De twee gingen op de vuist achter de vrachtwagens. Daarbij haalde de 40-jarige man een mes boven, waarmee hij zijn collega neerstak. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar een mugteam kon het slachtoffer niet meer reanimeren. Hij overleed ter plaatse. De verdachte werd meteen gearresteerd. Zaterdagavond probeerden de politie en het gerecht het incident ter plaatse te reconstrueren.





"De verdachte wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van doodslag", duidt An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen.





(WSG/JEW)