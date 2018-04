Trucker dood aangetroffen achter stuur 17 april 2018

02u50 0

Er is een onderzoek gestart naar de dood van een Roemeense trucker in de Gentse haven. De man werd gisteren levenloos aangetroffen achter het stuur van zijn vrachtwagen in de Zuiddokweg. De brandweer bevrijdde de man uit zijn stuurhut. De hulpdiensten probeerden hemnog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om de omstandigheden van zijn overlijden te onderzoeken. Alle pistes liggen voorlopig nog open. Kwaad opzet wordt nog niet uitgesloten. (JEW/VDS)