Trucker die vrouw (86) doodreed, daagt niet op 27 juni 2018

02u45 0 Gent De Poolse trucker die in 2016 een vrouw (86) doodreed in Gentbrugge, stuurde gisteren zijn kat naar de politierechtbank. De familie van het slachtoffer spreekt van een gebrek aan respect.

Het ongeval gebeurde op 13 juli om 2 uur 's namiddags. De vrouw uit de buurt wilde het kruispunt van de Land van Rodelaan en de Braemkasteelstraat in Gentbrugge oversteken, toen ze aangereden werd door een truck. De Poolse chauffeur reed niet te snel of had niet gedronken.





"De beklaagde had het slachtoffer moeten zien, dat blijkt uit het verslag van de deskundige", zegde de procureur gisteren in de politierechtbank. "Maar er zijn geen verzwarende omstandigheden zoals intoxicatie of overdreven snelheid. De oorzaak is verstrooidheid." Hij vorderde drie maanden cel en 600 euro boete. De chauffeur daagde niet op. Volgens de rechtbank was hij nochtans erg onder de indruk. "Ik begrijp dat hij van ver moet komen, maar dit is een gebrek aan respect", reageerde de zoon van het slachtoffer. Samen met familieleden eist hij een morele schadevergoeding. Vonnis op 18 september. (OSG)