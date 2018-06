Truck kantelt op Kennedylaan 26 juni 2018

Een vrachtwagen is gisteren rond 10 uur op de Kennedylaan ter hoogte van Volvo Cars tegen de middenberm gereden en op zijn zij gekanteld. De trucker reed in de richting van Zelzate en week van zijn baan af naar links. Hij knalde frontaal tegen de middenberm en een verlichtingspaal. De vrachtwagen kantelde. De 61-jarige chauffeur uit Temse moest door de brandweer uit zijn cabine gehaald worden en werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap kwam heel wat aarde van de middenberm op de rijweg terecht in beide richtingen. Ook de verlichtingspaal versperde een deel van de weg. Het verkeer verliep de hele voormiddag moeizaam.





Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is voorlopig niet duidelijk.





(WSG)