Trouwstoet zet Wondelgem op stelten: “Dit was euforisch haantjesgedrag” Jeffrey Dujardin

11 november 2018

17u53 0

In de buurt van de Vroonstallestraat heeft de buurt even op stelten gestaan toen zondagnamiddag om 17 uur een trouwstoet passeerde. Een vijftiental voertuigen — familie van de bruidegom — lieten zich duidelijk horen en zien in de buurt. Ze kwamen de bruid oppikken om richting de bruiloft te vertrekken in de provincie Antwerpen. De Gentse politie stuurde onmiddellijk zeven combi’s uit. “Toen we toekwamen, zagen we wat we het beste kunnen omschrijven als ‘euforisch haantjesgedrag’”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. “Op een bepaald moment hing er wat spanning in de lucht, er waren in totaal veertig personen ter plekke. Maar onze politie kon geen effectieve overtredingen vaststellen. We hebben bemiddelend opgetreden en de stoet verder begeleid richting Antwerpen.”